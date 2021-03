"Viola le prescrizioni dell'obbligo di dimora e ruba la borsetta all'ex", 34enne ai domiciliari

Non è stato trovato in casa durante i controlli domiciliari, non sarebbe stato neanche rintracciato ad Agrigento, dove per effetto dell’obbligo di dimora doveva restare, e, negli scorsi giorni, si sarebbe reso protagonista del furto della borsetta dell’ex compagna. Borsetta che però è stata poco dopo restituita e la giovane non ha formalizzato, a carico del suo ex, alcuna querela. Fatte, ad opera dei poliziotti della sezione Volanti, tutte le segnalazioni delle varie violazioni alle prescrizioni della misura al quale trentaquattrenne agrigentino era sottoposto, nella giornata di mercoledì è arrivato – dalla Corte d’appello – un provvedimento d’aggravamento della misura. G. I., 34 anni appunto, è stato posto agli arresti domiciliari. A notificare il provvedimento sono stati – ed in questo caso il giovane è stato subito rintracciato – proprio i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Gli stessi agenti, nelle passate settimane, avevano registrato – e notificato alla magistratura – le diverse violazioni alle prescrizioni della misura cautelare dell’obbligo di dimora ad Agrigento. Poi, raccogliendo una segnalazione al numero unico d’emergenza: il 112, sono intervenuti, su richiesta appunto dell’ex compagna, per il furto di una borsetta con tutto il suo contenuto. Borsetta che, però, è stata poi restituita dallo stesso trentaquattrenne. La giovane agrigentina - che aveva lanciato, su tutte le furie, l’Sos, alla polizia di Stato – non ha però formalizzato, essendo tornata in possesso della sua borsetta, nessuna denuncia a carico dell’ex.