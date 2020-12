"Viola il foglio di via obbligatorio e torna in città", denunciato

Non avrebbe potuto rimettere piede ad Agrigento. Per effetto di un “foglio di via” non sarebbe potuto tornare in città, non senza una preventiva autorizzazione, per i prossimi tre anni. In realtà è stato trovato, dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, alla guida di un’autovettura che era a zonzo per le strade del centro. All’occhio lungo degli agenti quella presenza – si trattava, del resto, di una “vecchia conoscenza” – non è passata inosservata. E’ scattato il controllo dei poliziotti che hanno subito accertato che i tre anni non erano affatto passati. Il quarantenne è stato, dunque, denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica per l’inosservanza al provvedimento dell’autorità. A disporre i controlli, potenziandoli visto che ci si avvicina alle festività natalizie, è stato il questore Rosa Maria Iraci. Gli agenti della sezione Volanti, in questi giorni, oltre a prevenire e reprimere i reati, effettuano un monitoraggio costante e sistematico per intercettare eventuali presenze “pericolose”: gente che sul territorio della città dei Templi potrebbe mettere a segno quelli che sono i reati che vanno per la maggiore in questo particolare momento dell’anno: furti e rapine.

Anche questo genere di controlli, così come quelli anti-Covid che consistono nello scongiurare assembramenti nei luoghi della movida o dello shopping, andranno avanti fino a festività concluse. Un autentico tour de force per gli agenti che, fra le tante cose, continueranno, soprattutto, a garantire la sicurezza dei cittadini, delle abitazioni e delle auto dai malintenzionati.

Chi viene raggiunto da un “foglio di via obbligatorio” da una determinata realtà è sicuramente una presenza “non gradita” e questo perché appunto ha commesso reati che potrebbe anche reiterare.