"Ha violato l'affidamento in prova", 41enne portato in carcere

Avrebbe violato, e forse anche in più di una circostanza, l’affidamento in prova. Violazioni che, sistematicamente, sono state segnalate dai carabinieri all’autorità giudiziaria. Ieri, il quarantunenne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e portato alla casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada Petrusa. I militari dell’Arma lo hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento del tribunale di Sorveglianza che revocato l’affidamento in prova con il quale era stata sospesa la pena che il quarantunenne, M. C., stava scontando.