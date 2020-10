Vedono arrivare la polizia e gettano le dosi per strada: marijuana sequestrata

I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno - nel quartiere periferico di Villaseta – sequestrato droga a carico di ignoti. Mentre gli agenti stavano effettuando i controlli, sull’asfalto – praticamente quasi in mezzo alla strada – hanno ritrovato delle dosi di marijuana. Droga che è stata, appunto, sequestrata a carico di ignoti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Appare scontato che il possessore o i possessori, alla vista della pattuglia della sezione Volanti, l’abbiano lasciata cadere, con nonchalance, per strada. Gli agenti hanno, naturalmente, cercato di capire a chi quegli involucri potessero appartenere. Ma in giro, nei pressi dell’area in cui è stata ritrovata la marijuana, non c’era più nessun possibile sospetto. Probabilmente si trattava di ragazzini che, al solo vedere giungere la pattuglia della polizia di Stato, temendo di finire nei guai, si sono liberati di quel che avevano in tasca e che, di fatto, “scottava”.