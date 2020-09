Incendiato il furgone di un'agenzia funebre, sequestrata la bottiglia dell'attentato

Non ci sono dubbi. Non questa volta, almeno. E questo perché accanto al Fiat Doblò, incendiato durante la notte fra martedì e ieri, nel rione di Villaseta, la polizia ha trovato – e posto sotto sequestro – una bottiglia incendiaria. Qualcuno, senza essere visto, né tantomeno sentito, poco prima delle 3, ha appiccato il fuoco al mezzo di proprietà di un’agenzia di pompe funebri. Scattato l’allarme, in via Fosse Ardeatine, nel rione periferico di Villaseta appunto, sono accorsi sia i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che le pattuglie della sezione Volanti della Questura.

Il furgone, nonostante l’intervento tempestivo dei pompieri e il loro super lavoro, è andato distrutto. A nulla è servito, di fatto, provare a circoscrivere le fiamme che hanno invece, purtroppo, divorato ogni cosa. Spento l’incendio, i poliziotti della sezione Volanti si sono occupati del cosiddetto sopralluogo tecnico. Ma non c’è stato molto da verificare visto che, proprio nei pressi del Fiat Doblò vi sarebbe stata – questo emergeva ieri dagli ambienti investigativi – una bottiglietta contenente ancora tracce di liquido infiammabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I poliziotti hanno, naturalmente, subito sentito il titolare dell’agenzia funebre, proprietario del mezzo, e hanno provato ad acquisire testimonianze dei residenti nella zona. Fitto il riserbo, naturalmente, su quanto – direttamente sul posto – è stato acquisito dagli investigatori. Appare scontato, fa parte della procedura investigativa iniziale ormai, che gli agenti abbiano verificato l’eventuale presenza di telecamere di video sorveglianza pubbliche o private per poi – se effettivamente presenti – procedere all’acquisizione dei filmati. Servirà del tempo, appare inevitabile, per fare chiarezza sull’accaduto e per provare ad identificare l’autore dell’attentato incendiario.