Vede una spia e arresta la marcia: scoppia l'incendio auto, salvo conducente

Ancora un altro incendio di auto mentre è, praticamente, in marcia. E' accaduto ieri sera, nei pressi di piazza San Pio X - di fronte all'omonima parrocchia - al Villaggio Peruzzo. L'automobilista, stando a quanto si è appreso, aveva appena visto una spia accendersi e subito, cercando di capire cosa stesse accadendo, s'è messo di lato lungo la carreggiata stradale. Non appena l'agrigentino ha arrestato la marcia è divampato - nell'Audi A3 - l'incendio. Per fortuna, l'uomo è riuscito a mettersi in salvo rapidamente. E' stato lanciato, in una manciata di minuti, l'Sos e nel quartiere del Villaggio Peruzzo è giunta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale.

I pompieri, idranti alla mano, hanno cercato subito di salvare il salvabile, ma di fatto l'Audi A3 ha riportato danni pesantissimi: di fatto, è stata devastata dal rogo accidentale. Quanto è accaduto nel quartiere del Villaggio Peruzzo non è che l'ennesimo episodio - nel giro di pochissimi giorni - di incendi accidentali di vetture mentre sono in marcia.