Minaccia di gettarsi dal balcone del Viale, 17enne portato in ospedale

Minaccia di gettarsi dal balcone di casa, lungo il viale Della Vittoria, e accorrono un’autoambulanza del 118 e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì. Quando gli agenti delle Volanti sono giunti nell’appartamento, la madre del ragazzo, un diciassettenne, era già riuscito a farlo desistere dall’intento suicida. I poliziotti hanno poi compiuto l’opera, convincendolo – seppur a fatica – a recarsi in ospedale, al “San Giovanni di Dio”, per un consulto medico. Perché il diciassettenne abbia minacciato di lanciarsi al balcone, anche sporgendosi pericolosamente, non è risultato essere affatto chiaro. O almeno non è stato reso noto dalle forze dell’ordine.