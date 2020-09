"C'è una rissa fra extracomunitari", scatta l'allarme: nessuna traccia

Allarme rissa in via Pirandello ad Agrigento, ma senza nessun riscontro visto che all’arrivo delle pattuglie dei carabinieri non c’era più nessun esagitato in giro. Scazzottata anche a San Leone. E’ stato un sabato sera agitato – l’ennesimo – per i luoghi della movida di Agrigento.

In via Pirandello, durante la notte fra sabato e ieri, è stata segnalata una maxi rissa fra extracomunitari. Ad accorrere sono state le pattuglie dei carabinieri. Ma né in via Pirandello, né nelle zone circostanti sono stati trovati esagitati. Verosimilmente i coinvolti nel tafferuglio sono scappati a gambe levate non appena sono state sentite le sirene. E’ stata effettuata anche una verifica al pronto soccorso per appurare se qualche ferito, riconducibile appunto ad un tafferuglio, si fosse o meno recato all’ospedale “San Giovanni di Dio”. L’esito del controllo è stato però negativo.

Non è escluso, anche soltanto per appurare se il tafferuglio vi sia stato davvero o meno, che i carabinieri abbiano già verificato la presenza di eventuali telecamere di video sorveglianza pubbliche o private. Una scazzottata fra giovanissimi c’è stata però a San Leone. E anche in questo caso, al momento dell’arrivo delle pattuglie delle forze dell’ordine non è stato trovato nessuno.