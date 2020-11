Auto a fuoco mentre accompagna i figli a scuola: donna e bambini in salvo

Mattinata di terrore in via Manzoni dove, all'improvviso, è divampato l'incendio di una Volkswagen Golf guidata da una donna che stava accompagnando a scuola i propri figli. Mentre l'auto era in marcia e stava per raggiungere l'istituto scolastico "Castagnolo" è stata avvolta dal fumo prima e poi dalle fiamme. La donna, con grande lucidità, è riuscita a mettere in salvo se stessa e i bambini.

A notare che c'era un'autovettura in fiamme è stata una pattuglia della Stradale che era di passaggio. Gli agenti si sono subito sincerati del fatto che la conducente e i bambini fossero in salvo e - in via precauzionale - hanno immediatamente, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, sbarrato il tratto di strada. I pompieri, idranti alla mano, hanno avuto la meglio sulle fiamme che sono divampate per cause accidentali.

Si sono registrati rallentamenti e disagi, specie perché si trattava dell'orario di ingresso in classe, per la circolazione stradale.