Campetti di tennis da gestire, il Comune cerca partner privati

Esternalizzazione delle strutture comunali, gli uffici continuano a puntare sulla gestione da parte di terzi soggetti.

Dopo aver consegnato ai privati la piscina comunale, il parcheggio pluripiano, il palazzetto dello Sport (oggi perfettamente funzionanti ed “esibiti” nella campagna elettorale del primo cittadino), adesso è stato pubblicato un provvedimento che prevede l’affidamento e la gestione ad un soggetto esterno del campo di tennis di via De Gasperi e delle strutture ad esso collegate.

Si tratta, in particolare, di un campo da tennis regolamentare, un campetto di minori dimensioni per tennis per bambini e una piccola struttura che ospita gli uffici e gli spogliatoi.

I campetti sono stati gestiti per anni da un’associazione, ma adesso il Comune punta su un privato esterno che dovrà farsi carico di manutenere l’impianto e garantirne il pieno funzionamento e la fruibilità da parte dell’utenza, oltre a corrispondere un canone all’Ente per l’uso dello stesso che sarà, per gli sportivi, ovviamente a titolo oneroso.

Nei giorni scorsi tre società sportive si erano fatte avanti, invece, per la gestione e l’uso della palestra polidistrettuale di piazza Ugo La Malfa, al fine di utilizzare la struttura per allenamenti e gare probabilmente in alternativa al Palasport “Nicosia”.