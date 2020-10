Accerchiato e rapinato in via Atenea, 4 delinquenti in fuga: lavoratore sotto choc

Accerchiato e rapinato dei soldi che aveva con se lungo la via Atenea, subito dopo il circolo Empedocleo. Vittima di quella che è stata una rapina a mano armata: un trentenne agrigentino che aveva appena finito di lavorare in uno dei locali della movida e si stava dirigendo verso la stradina dove aveva parcheggiato l’autovettura. Da lì a poco sarebbe tornato a casa. Invece è stato, all’improvviso, accerchiato da quattro extracomunitari che gli hanno puntato un coltello. Volevano i soldi, tutti i soldi che il giovane aveva con se.

Consapevole del fatto che stava rischiando grosso, il trentenne agrigentino ha lasciato cadere nelle mani dei delinquenti il portafogli. Ieri mattina non risultava essere chiaro quanto effettivamente i quattro criminali gli avessero portato via. Risultava essere certo, invece, che il trentenne era rimasto veramente scioccato dall’episodio di microcriminalità. Durante la notte – era mezzanotte circa fra giovedì e ieri – non c’è stato nessun intervento da parte delle forze dell’ordine. Nessuno, a quanto pare, s’è accorto di nulla e dunque non è stato lanciato nessun allarme. Non avrebbe certamente potuto farlo il trentenne che, all’improvviso, è diventato “preda” di quattro energumeni che potevano anche fargli del male.

Arraffato quello che volevano, i migranti sono scappati a gambe levate, senza – a quanto pare – lasciare tracce o indizi alle loro spalle. Ieri mattina, fra via Atenea e via Pirandello, non si parlava d’altro. E non soltanto fra i commercianti e i titolari dei locali della movida o della ristorazione. Di fatto, fra proprietari delle attività e lavoratori, ieri, aleggiava paura. Tutti, ieri, reclamavano più controlli. “Si sono appropriati del territorio ormai, ne capita una al minuto. Non possiamo lavorare serenamente, non possiamo rischiare in continuazione” – hanno sbottato più esercenti della zona di via Atenea e via Pirandello - .