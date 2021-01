Crolla il muro di sostegno di una palazzina, 16 persone evacuate

Lo sgombero è stato realizzato in via precauzionale, il Comune ha subito attivato l'ufficio Solidarietà sociale

Crolla una porzione di un muro di sostegno, adiacente alla scala di ingresso di uno stabile, e 16 famiglie - in via precauzionale - vengono sgomberate. E' accaduto ieri pomeriggio in via Argento, all'altezza del civico 16. Per fortuna, non si sono registrati feriti. L'intera area è stata messa in sicurezza dalle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Agrigento, la polizia municipale e la Protezione civile comunale. Il cedimento si sarebbe verificato a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana.

Lo sgombero è stato fatto in via precauzionale, oggi verranno eseguiti nuovi accertamenti da parte dei tecnici dell'Utc di palazzo dei Giganti. Fra gli evacuati anche 9 senegalesi, con bambini piccoli. Il Comune ha subito messo in moto l'ufficio di Solidarietà sociale.