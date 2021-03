Coronavirus, scoperte 4 nuove varianti: ventinovenne ricoverato all'ospedale del capoluogo

Ad un ventinovenne straniero, arrivato nei giorni scorsi all'aeroporto di Punta Raisi e ora ricoverato all'ospedale di Agrigento, sarebbe stato riscontrato un mix di varianti già note con frammenti genetici sudafricana e brasiliana. Il giovane, di fatto, fa parte di quei quattro casi - osservati in Sicilia - di mutazione del virus, tutte di importazione. Si tratta, nello specifico, di tre varianti rarissime già scoperte in altri Paesi, ma non in Italia, e una mai osservata su scala mondiale. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. I 4 ceppi erano stati già isolati la settimana scorsa nel capoluogo siciliano dal Centro regionale qualità laboratori, ma mancava la conferma del sequenziamento molecolare arrivata ieri.

Una delle mutazioni - quella che è una novità assoluta - è stata riscontrata in uno straniero ventunenne che è ricoverato in un ospedale dell'isola. La mutazione presenta solo un elemento in comune alle varianti inglese, sudafricana e brasiliana. Per il resto ha un genoma a sè e rappresenta appunto una novità assoluta, anche se qualcosa di simile - riporta sempre il quotidiano - era stata già osservata nel Regno Unito, in Svizzera e in Spagna.