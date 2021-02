Vaccino anti-Covid “Moderna”, l'Asp ha comprato altri 5 congelatori

L’Asp ha approvato l’aggiudicazione della fornitura – per 15.817 euro – di cinque congelatori per la conservazione del vaccino anti-Covid “Moderna”. Su più fronti si fa quadrato per provare ad arginare la pandemia.

I cinque congelatori acquistati per la conservazione del vaccino “Moderna” verranno piazzati negli altrettanti presidi ospedalieri della provincia. Si tratta di apparecchiature che mantengono una temperatura che va dai meno 15 ai meno 25 gradi. La scelta di sistemare anche questi congelatori nei vari ospedali è dovuta alla volontà di semplificare le procedure di scongelamento e pronto uso nei siti vaccinali. Pochi giorni addietro, con furgoni attrezzati del corriere espresso Sda di Poste italiane, scortati dai carabinieri, nell’Agrigentino sono state consegnate 2.800 dosi di vaccini AstraZeneca e Moderna.