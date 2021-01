Richiami delle prime dosi di vaccino anti-Covid, l'Asp: "Nessuno stop"

Secondo quanto viene reso noto è stata già "programmata e calendarizzata dall’azienda la somministrazione per 8.100 inoculazioni completate”

Garantiti i richiami delle prime dosi di vaccino anti-Covid già inoculate. Parola dell'Asp di Agrigento la cui direzione prova a fugare ogni perplessità o preoccupazione da parte di chi ha ricevuto le prime dosi.

"La somministrazione della seconda dose di richiamo utile a completare la vaccinazione anticovid-19 non è in dubbio né subirà alcuno stop. L’ulteriore fornitura odierna di 3500 dosi - secondo quanto comunicato dal direttore del dipartimento del Farmaco, Giuseppe Bellavia, - già ampiamente programmata e calendarizzata dall’azienda, copre fin da ora i richiami per le circa 8.100 prime inoculazioni completate”.

Nella prima fase la vaccinazione anticovid-19 ha riguardato il personale sanitario dell'Asp e gli ospiti delle Rsa con una massiccia somministrazione eseguita capillarmente e con l’ausilio costante del personale di rianimazione. I successivi step che porteranno ad una profilassi su larga scala chiamano in causa le dinamiche nazionali di fornitura e distribuzione dei vaccini ma, anche in considerazione della presenza di più case produttrici impegnate nel processo, presso l’Asp di Agrigento circola un cauto ottimismo.