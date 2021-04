"Open weekend", 1.012 le vaccinazioni con Astrazeneca in un giorno

L’iniziativa è stata voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna contro il Covid coinvolgendo, in questo fine settimana, i cittadini dai 60 ai 79 anni, anche senza prenotazione

Sono state 1.012 le vaccinazioni con Astrazeneca effettuate - nel rimo giorno di "Open weekend" - in provincia. L’iniziativa è stata voluta dal governo Musumeci per accelerare la campagna di vaccinazione contro il Covid coinvolgendo, in questo fine settimana, i cittadini dai 60 ai 79 anni, anche senza prenotazione. Un dato destinato ad aumentare visto che molti centri saranno operativi anche oggi e domani.

"Sono contento che i siciliani - commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci, - abbiano compreso l’importanza della vaccinazione, unica concreta opportunità per venire fuori, il prima possibile, da questa maledetta pandemia. Ci auguriamo che anche sabato e domenica ci sia una massiccia adesione. Un ringraziamento al personale sanitario e amministrativo e ai volontari della Protezione civile per l’impegno profuso nella riuscita dell’iniziativa".

Fino a domenica sono 66 gli Hub e centri dell’isola dove sarà possibile vaccinarsi anche senza essersi registrati sull’apposita piattaforma di Poste italiane. Queste le strutture disponibili per provincia: Agrigento, 11; Caltanissetta, 2; Catania, 9; Enna, 4; Messina, 5; Palermo, 16; Ragusa, 3; Siracusa, 7; Trapani, 9.