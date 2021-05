Ubriachi in piazza Stazione cercando di scappare all'arrivo della polizia: denunciati

Due immigrati ubriachi in piazza Marconi, davanti la stazione ferroviaria. Due giovani che creavano disordini e che, alla vista della pattuglia della sezione Volanti, hanno tentato di scappare a gambe levate. Non ci sono però riusciti e quando sono stati bloccati dai poliziotti si sono rifiutati di esibire i documenti di identificazione e di fornire le proprie generalità. E' stato dunque necessario portati alla caserma "Anghelone" per idenficarli. Entrambi sono stati, poi, naturalmente, denunciati per rifiuto di fornire le proprie generalità a pubblici ufficiali, resistenza e ubriachezza molesta.

Sono stati entrambi sanzionati poiché erano in giro oltre il "coprifuoco" e gli è stato applicato il Daspo urbano, con ordine di allontanamento da piazza Stazione.