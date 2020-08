Lasciano l'auto a San Leone e la ritrovano graffiata: coppia di turisti su tutte le furie

Da Bassano del Grappa, in Veneto, alla Sicilia dove una coppia di ventiseienni ha deciso di trascorrere le ferie estive. E fra le varie mete di visite ed escursioni anche Agrigento e il suo circondario. Ma a San Leone hanno avuto una sgradita sorpresa: dopo un pomeriggio di mare e relax hanno trovato l’autovettura, un Suv, presa a noleggio quando sono atterrati a Palermo, completamente devastata. L’intera carrozzeria è stata rigata, e i danni si sono rivelati veramente pesantissimi, con un chiodo. I due giovani turisti, increduli e anche sotto choc, si sono subito precipitati in Questura e, alla caserma “Biagio Anghelone”, hanno formalizzato una denuncia a carico di ignoti.

Impossibile pensare ad un danneggiamento mirato, a meno che l’autore non ha scambiato l’autovettura per un’altra della stessa marca e colore. I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto la denuncia, per quanto verificatosi sul viale Delle Dune, e hanno avviato le indagini. Gli accertamenti, nel più fitto riserbo investigativo, vengono portati avanti su un fronte di trecentosessanta gradi.

L’ipotesi investigativa privilegiata – escludendo, di fatto, il danneggiamento mirato – è quella di un raid vandalico in piena regola. Gli agenti hanno, naturalmente, si tratta ormai del resto di uno dei primissimi passaggi investigativi, verificato se nell’area del raid vandalico fossero o meno presenti telecamere di video sorveglianza pubblica o private. A tal proposito, anche per non lasciare nessuna scappatoia all’autore del danneggiamento, non trapela neanche la più piccola indiscrezione. E’ certo comunque, ed è anche inevitabile di fatto, che i due giovani turisti torneranno nel Vicentino con un pessimo ricordo di Agrigento e dei suoi abitanti. Perché anche se l’autovettura era stata presa a noleggio, non appena giunti a Palermo, la coppia ha avuto dei brutti quarti d’ora.