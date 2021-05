"Tumori maligni alla vescica", dopo il decesso chiesto risarcimento di 950 mila euro

Chiedono un risarcimento danni di 950 mila euro. Citati, dinanzi al tribunale di Agrigento, sia i medici che ebbero in cura il loro familiare che l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento. E lo hanno fatto attraverso il loro legale di fiducia: l'avvocato Angelo Farruggia. La prima udienza è stata fissata per il 22 giugno.

Era il 2016 quando il loro familiare prima con diagnosi di ingresso di "ematuria" e poi di "tumori maligni di parte non specificata della vescica", dopo più ricoveri, veniva sottoposto a diversi interventi chirurgici all'unità operativa di Urologia dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento. Le condizioni del paziente si sono però progressivamente aggravate, a causa di ritenuti "errati trattamenti sanitari", fino ad arrivare al decesso: il 7 luglio del 2016.

Nel luglio del 2019, i familiari della persona che ha perso la vita hanno tentato una conciliazione, previa consulenza tecnica d'ufficio, per accertare "la condotta imperita, imprudente e negligente dei sanitari" e di conseguenza procedere alla quantificazione dei danni per ritenuto errato trattamento sanitario. L'esperimento del tentativo di conciliazione non c'è però stato. Adesso, la citazione in giudizio e l'Asp ha già deciso di costituirsi per sostenere le ragioni e la correttezza dell'operato e per ottenere il rigetto delle pretese risarcitorie. La difesa dell'ente è stata conferita all'avvocato Eva Faraci con studio legale a San Giovanni Gemini, già a conoscenza del "caso".