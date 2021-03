Danneggiamento e tentato furto al Libero consorzio, avviate indagini

Qualcuno è riuscito ad intrufolarsi nell’immobile di via Esseneto. I cassetti delle scrivanie e gli armadi sono stati letteralmente messi a soqquadro, con lo scopo, ma vano, di rubare

Danneggiamento e tentato furto all’interno dei locali del Libero consorzio comunale di via Esseneto. I carabinieri hanno già avviato le indagini sull'episodio di microcriminalità.

Fra il primo il 22 marzo, qualcuno – senza essere visto, né tantomeno sentito – è riuscito ad intrufolarsi, verosimilmente frantumando il vetro della finestra lato Est, nell’immobile del Libero consorzio comunale, in via Esseneto. I cassetti delle scrivanie e gli armadi sono stati letteralmente messi a soqquadro, con lo scopo – più che evidente – di mettere a segno un furto. Nulla è stato però portato via. Delle indagini si stanno occupando, dopo aver raccolto una denuncia a carico di ignoti, i carabinieri della stazione di Agrigento.

L’area dove sorge lo stabile di proprietà dell’ex Provincia non è coperta, purtroppo, da impianti di videosorveglianza.