Tentano di rubare all'istituto "Gallo", in fuga a mani vuote

Sono stati messi in fuga da qualcosa o qualcuno? O, non riuscendo nell’intento di forzare la porta che conduce all’area bar, hanno spontaneamente desistito?

Questi alcuni degli interrogativi che, ieri, si ponevano i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli stessi agenti che sono intervenuti, in contrada Calcarelle ad Agrigento, quando uno degli operatori scolastici accingendosi ad aprire l’istituto “Nicolò Gallo” ha scoperto che tutto era stato messo a soqquadro e che qualcuno era riuscito ad intrufolarsi dopo aver mandato in frantumi una finestra. I poliziotti si sono occupati del cosiddetto sopralluogo di rito e hanno raccolto la denuncia di tentato furto a carico di ignoti. Sono state subito avviate le indagini per provare a dare un nome e cognome alla banda di balordi – quasi certamente non dei ladri “professionisti” – che è riuscita ad intrufolarsi ed ha tentato, dopo aver rovistato praticamente ovunque, di entrare nell’area bar dell’istituto scolastico. Non ci sono conferme istituzionali al riguardo, ma non è escluso che a presidio dell’istituto scolastico possano esserci degli impianti di video sorveglianza. E i filmati potrebbero aiutare l’attività investigativa.