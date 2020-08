Tenta di lanciarsi dal viadotto Morandi, 55enne salvato in extremis: 2 poliziotti feriti

E' stato notato - e l'allarme è stato lanciato immediatamente - mentre camminava sul ciglio del viadotto Morandi. Una pattuglia della sezione Volanti della Questura, temendo il peggio, s'è subito precipitata e i due poliziotti in servizio sono riusciti, praticamente in extremis, ad evitare la tragedia. Ha 55 anni l'agrigentino che è stato salvato dai poliziotti delle Volanti. I due agenti sono anche rimasti feriti e hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici.

Tutto è accaduto negli scorsi giorni, ma la notizia è trapelata soltanto nelle ultime ore. Il 55enne agrigentino è stato acciuffato dopo che aveva scavalcato il guard-rail. E' proprio per bloccarlo immediatamente, sollevandolo poi di peso che i due agenti di pattuglia si sono fatti male. Ma sono riusciti in quella che è stata veramente un'impresa disperata. L'agrigentino è stato portato in caserma, ma a quanto pare non riusciva a calmarsi. Sono stati dunque fatti intervenire dei sanitari. Stando a quanto è trapelato, l'uomo era in cura da anni e anni per problemi psicologici.

Ai due agenti sono stati diagnosticati traumi e ferite guaribili rispettivamente in 7 e in 4 giorni.