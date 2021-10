Meteo: aumentano temporali e grandinate, in arrivo sulla provincia freddo scandinavo

Le condizioni meteo su Agrigento sono previste in deciso peggioramento tra mercoledì e giovedì. Il weekend continuerà in compagnia di freddi venti di Tramontana. Attenzione alle raffiche che tra mercoledì sera e sabato potranno toccare i 50-55km/h

Correnti decisamente più fredde ed una spiccata variabilità stanno interessando ormai da giorni il Sud Italia. Sulla Sicilia anche questa settimana si continuerà a restare in un contesto meteo caratterizzato da diffusa instabilità a causa dell’approfondimento di un nuovo vortice depressionario alimentato da correnti fredde di origine scandinava - rende noto Federico Brescia di 3bmeteo.com - . Un netto peggioramento delle condizioni meteo è attesotra mercoledì e giovedì, a partire dalle aree settentrionali con locali forti piogge e temporali anche a carattere grandinigeno. Attese nevicatesopra i 1500-1700mt nelle aree interne. Il resto della settimana continuerà sotto il dominio di forti venti di Tramontana e Grecale con raffiche localmente fino a 60-65km/h su pianura e costa, fino a 70-80km/h sui crinali esposti in montagna ma le giornate saranno nel complesso più stabili e soleggiate, anche se domenica potrà tornare qualche rovescio o temporale (da confermare). Farà decisamente freddo per il periodo e le temperature subiranno un ulteriore calo.

METEO AGRIGENTO

Le condizioni meteo su Agrigento sono previste in deciso peggioramento tra mercoledì e giovedì. Questo a causa di un nuovo freddo impulso scandinavo che alimenterà - spiega Federico Brescia di 3bmeteo.com - un nuovo vortice depressionario complice di un aumento delle nubi con piogge e temporali, localmente anche a carattere grandinigeno. Non mancherà qualche pausa asciutta tra un rovescio e l’altro. Il weekend continuerà in compagnia di freddi venti di Tramontana. Attenzione alle raffiche che tra mercoledì sera e sabato potranno toccare i 50-55km/h. Il tempo però tenderà a migliorare risultando decisamente più soleggiato, non mancherà qualche nube passeggera. Clima freddo, temperature abbondantemente sotto la media del periodo e in ulteriore calo.