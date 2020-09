Coronavirus, due nuovi tamponi positivi: l'uomo ha sintomi, la donna è ricoverata

Un uomo e una donna - di due nuclei familiari diversi - contagiati dal Coronavirus. L'uomo non sta bene, ha i sintomi. Alla donna, invece, il Covid-19 è stato diagnosticato dopo che è arrivata in ospedale. A dare notizia dei due nuovi contagi ad Agrigento è stato il sindaco Lillo Firetto. Sette i casi positivi registratisi nella giornata di oggi.

"L'Asp mi comunica che ci sono due nuovi casi positivi al Coronavirus. Si tratta di un uomo, che presenta sintomi, e di una donna che si trova ricoverata in ospedale per altre ragioni. E' stata sottoposta a tampone che è risultato poi positivo - ha spiegato Firetto - . Il contagio non è avvenuto durante viaggi o trasferte. Questo significa che il virus è in circolo e che bisogna continuare a mantenere le distanze e osservare tutte le precauzioni possibili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo i 10 casi di ieri fra Cattolica Eraclea, Menfi e Sciacca, oggi erano arrivati tre tamponi positivi per altrettanti abitanti di Canicattì (9 complessivamente i contagiati nella città dell'uva Italia), 1 per un cittadino di Ravanusa (5 i contagiati) e uno a Sciacca (5 complessivamente i contagiati).