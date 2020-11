Prevenzione, tamponi anti Covid per il personale Seus e per i medici del 118

Tamponi anti Covid per il personale Seus e per i medici del 118. Il personale del servizio di emergenza-urgenza sanitaria (Seus) e i medici del 118 verranno sottoposti ciclicamente ai test per la diagnosi del coronavirus grazie alle unità speciali di continuità assistenziale (Usca). Lo ha disposto il commissario straordinario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Mario Zappia, con una nota indirizzata ai direttori di ciascun distretto.

“La creazione di un percorso dedicato per l’esecuzione dei tamponi nelle Usca distrettuali riservato al personale Seus e ai medici del 118 - afferma il commissario Zappia - nasce dall’intenzione di dare risposte certe alle segnalazioni fatte dal ‘Movimento unito dipendenti 118’ ma soprattutto dalla consapevolezza di quanto sia importante offrire un servizio riservato a tutti quei sanitari che, lavorando in prima linea, sono maggiormente esposti al rischio contagio”.