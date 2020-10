Coronavirus, positiva una alunna del "Garibaldi": tutta la classe in quarantena

Una bambina, alunna della scuola elementare "Garibaldi" di Agrigento, è risultata positiva al Coronavirus. Tutti i piccini della stessa classe sono stati posti in quarantena e dovranno fare, in via precauzionale, come prescrive il protocollo, il tampone. Già avviata anche la sanificazione dei locali scolastici.

La piccola è ormai a casa, in isolamento domiciliare, da tre giorni. Oggi è arrivato l'esito del tampone al quale era stata subito sottoposta.

Era a scuola, in classe, quando gli insegnanti si sono accorti che la bambina aveva dei sintomi influenzali. Temendo un possibile caso di Covid-19, è stata subito portata nell'aula Covid dove le è stata misurata la temperatura e sono stati subito chiamati i genitori. I docenti e la dirigente scolastica Anna Gangarossa hanno messo in atto, senza perdere un solo istante, il protocollo sanitario previsto in casi del genere.

I docenti e gli operatori scolastici continueranno a lavorare, esattamente per come prescrive il protocollo. Stanno tutti bene, comunque. Esattamente come i compagnetti di classe della bambina. Anche la piccola, dopo aver avuto i sintomi di uno stato influenzale, adesso pare stare bene.

Arrivata la certezza del contagio, anche i compagnetti di classe sono stati fatti subito prelevare dalle famiglie. Dovranno restare a casa, in isolamento, per 14 giorni. Appena ieri era stato reso noto il caso del sedicenne agrigentino, contagiato dal Coronavirus, alunno del liceo Scientifico "Leonardo". E prima ancora, negli scorsi giorni, il sindaco uscente Lillo Firetto aveva dato comunicazione di un contagio che riguarda una piccola di 5 anni.