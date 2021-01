Strisce pedonali anti-Covid? C'è però un problema di misure per essere ritenute a norma

Strisce anticovid al Comune di Agrigento. Così stamattina, si annunciava attraverso i canali ufficiali del Municipio rispetto alla nuova segnaletica stradale collocata a San Leone e che, dicono da palazzo dei Giganti, sarà esportata in tutta la città perchè utile per mantenere la distanza tra pedoni in fase di attraversamento. Le strisce, infatti, sono spezzettate e dovrebbero quindi permettere due flussi: uno da destra e sinistra e uno da sinistra a destra della carreggiata.

Tutto bello, quasi avveneristico, perché in effetti di attività di questo tipo non se ne rintracciano altrove in Italia. E questo, tuttavia, dovrebbe far pensare.

Di certo queste strisce appena realizzate dagli operai comunali su indicazione della Polizia municipale, tra l'altro nei pressi della casa del sindaco Franco Micciché a San Leone, non sembrerebbero rispondere a quelle indicazioni certamente perentorie del regolamento di attuazione del Codice della strada, che, all'articolo 145 prevede che "gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebrature con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm".

Il regolamento allega anche una illustrazione chiarissima che vede appunto le famose "zebrature" bianche sul fondo di asfalto. Una linea abbastanza "rigida" dato che in altre città ogni slancio di ingegno artistico dei sindaci è stato puntualmente contestato in altre sedi, con i Comuni che sono quasi sempre stati soccombenti.