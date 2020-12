Torna in azione lo "Street control": ecco dove e quando

Ripristinato il servizio di street control, lo strumento in dotazione alla polizia municipale per il controllo della sicurezza stradale. Lo ha disposto il comandante dei vigili urbani Gaetano Di Giovanni. La videocamera a infrarossi con macchina fotografica montata sulle auto della polizia municipale permette di scattare due foto in simultanea, anche a una distanza maggiore di 20 metri. Lo street control era stato pensato solo per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila. Con il passare del tempo però, le sue funzioni sono state implementate. In caso di accertamento della violazione, la multa arriverà direttamente a casa del trasgressore.

Il servizio ripartirà domani, 17 dicembre e continuerà nei giorni 21 – 23 – 29 e 30. Riprenderà a gennaio 2021 nei giorni 4-7-13-15-20-23-26-28 Queste le zone in cui verrà svolto il servizio.

Centro città

Viale della Vittoria, via Duse, via tti, via Bac Bac, via Amendola, via Acrone, via Esseneto, via Sturzo, via Callicratide, via Dante, via Manzoni, via Caruso Lanza, via Monti, via Rapisardi, via Degli Svevi, via Solferino, via Graceffo, Ponte Morandi, via Mazzini, via Unità d'Italia e tutte le strade che intersecano le predette vie.

Quartieri periferici

Ospedale "San Giovanni di Dio", piazzale e strade interne.

VILLAGGIO MOSE' - SAN LEONE

Via Bonfiglio, via Efebo, via La Loggia, via Leonardo Sciascia, viale Cannatello, via Magellano,

viale Delle Dune, viale dei Pini, viale Viareggio, via Maddalusa, viale Falcone Borsellino, viale Dei Giardini, e tutte le strade che intersecano le predette vie.

MONSERRATO - VILLASETA

Via Caduti Di Marzabotto, via Della Concordia, via Zunica, via Lipari, viale Monserrato,

e tutte le strade che intersecano le predette vie.

FONTANELLE

Viale Sicilia, via A. Di Giovanni e tutte le strade che intersecano le predette vie.

MONTAPERTO

Via Rosario, via Gorizia, via San Giuseppe, via Roma e tutte le strade che intersecano le predette vie.

GIARDINA GALLOTTI

Via Belvedere, via Napoli, via Messina e tutte le strade che intersecano le predette vie.