Dopo anni di stop riecco lo street control: tutte le strade che saranno interessate

Torna, dopo anni, il servizio di Street control ad Agrigento. E' stato riattivato infatti il sistema per monitorare e sanzionare le auto in sosta vietata o prive di assicurazione.

La telecamera montata su un mezzo di servizio dei vigili urbani tornerà "in servizio" lunedì 11 settembre prossimo, dalle 8 alle 14, nelle vie: viale della Vittoria, piazza Vittorio Emanuele, via Imera, via Cicerone, via San Vito e vie traverse e limitrofe.

Per anni è rimasta inutilizzata