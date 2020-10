Stazione dei bus di piazzale Rosselli, c'è il progetto per completarla

Approvato dalla giunta municipale di Agrigento – è stato praticamente uno degli ultimissimi atti fatti dall’Esecutivo Firetto - il progetto di completamento della stazione degli autobus di piazza Rosselli. Con questo intervento, che prevede – se finanziato - un ulteriore investimento di 700 mila euro (fondi europei), l'area bus sarà più sicura e funzionale. Si prevede infatti di dotare il terminal di biglietteria, sala d’attesa e info-point con relativa area a verde e con migliori sistemi di accesso, controllo e videosorveglianza e con una risagomatura del muro di recinzione degli uffici del Genio civile per poter ospitare autobus di maggiori dimensioni. Si tratta di risorse a valere sul Po-Fesr Sicilia 2014 - 2020 - Asse prioritario 4 – Azione 4.6.1 di Agenda Urbana.

Il Comune, per partecipare all’avviso, nell’ambito della linea di finanziamento, ha provveduto a nominare, individuandoli tra i dipendenti dello stesso ente, il responsabile unico del procedimento, il progettista e il personale incaricato per tutte le funzioni previste. Il progettista incaricato ha redatto un progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato“Opere di completamento a servizio della stazione autobus di piazza Fratelli Rosselli” che prevede sostanzialmente il completamento funzionale della stazione autobus, mettendo così a disposizione di residenti, city-user e turisti, delle strutture che migliorino e rendano più sicura, funzionale e comoda per i viaggiatori, l’attesa all’interno della stazione degli autobus.

L’Esecutivo, sindaco uscente Lillo Firetto in testa, ha autorizzato il legale rappresentante del Comune di Agrigento a presentare istanza per partecipare all'avviso pubblico dell'Autorità urbana di Agrigento per la selezione di manifestazioni di interesse per la selezione dei beneficiari del contributo di cui all’Asse 4 Azione 4.6.1 del Po Fesr Sicilia 2014/2020. Per fare il passo è stato approvato, naturalmente, in linea amministrativa, il progetto di fattibilità tecnico-economica che ha un importo complessivo di 700.000 euro.

Il progetto prevede un’area verde, dotata anche di impianto di irrigazione, una biglietteria con sala d’attesa e info-point, un’isola pedonale e un fabbricato per il controllo d’accesso degli autobus e l’area di sosta per i bus. Di fatto, l’attuale stazione dei pullman di piazzale Rosselli – con questo nuovo, importante, intervento – giungerebbe, finalmente, a definitivo completamento. Trasformandosi davvero in una stazione dei pullman degna di una grande città.