Stabilimento balneare abusivo, la difesa chiede il dissequestro delle attrezzature

“L’indagato ha proceduto immediatamente a mettere in pristino lo stato dei luoghi così da consentire la fruizione dei luoghi del tratto di spiaggia interessato, manifestando un atteggiamento estremamente collaborativo. In ragione del sequestro subito, l’indagato si trova a soffrire un grave danno economico, non essendo in possesso di ulteriori attrezzature da noleggiare e non potendo, conseguentemente, adempiere alle richieste avanzate dai propri clienti e agli impegni assunti”. E’ con queste motivazioni - spiegando che “l’indagato, in caso di restituzione degli oggetti sequestrati, potrebbe limitarne l’utilizzo all’interno della struttura ricettiva o mediante nolo a terzi” – che l'avvocato Emilio Dejoma ha presentato, in Procura, istanza di dissequestro delle attrezzature: ombrelloni, lettini sdraio. Il titolare dello stabilimento balneare sequestrato dalla Guardia di finanza è indagato per occupazione abusiva di area demaniale. Il gip Stefano Zammuto, nei giorni scorsi, ha convalidato il sequestro dello stabilimento balneare del viale Delle Dune, ritenuto abusivo.

La difesa, adesso, chiede la restituzione degli oggetti sequestrati che "non andranno ad esercitare nessun contattoe attività diretta con il demanio marittimo. Le esigenze cautelari fondanti il sequestro si appalesano estremamente residuali - prosegue il legale Dejoma - tenuto conto del fatto che mancano poco più di 10 giorni alla fine della stagione balneare. In ogni caso, gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un danno marginale e immediatamente rimosso con l'intervento di sgombero effettuato contestualmente al sequestro"