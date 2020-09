Sprofonda camion e operaio precipita dal terzo piano: 40enne gravemente ferito

Cede l'asfalto, il camion sprofonda e l'operaio che era su un cestello precipita da tre piani d'altezza. Questo - stando a quanto si è appreso in questi primi, e concitati, momenti - quello che è avvenuto in via Madonna delle Rocche, ad Agrigento. Il lavoratore, un quarantenne agrigentino, è rimasto seriamente ferito, avrebbe riportato fratture femorali scomposte. E' stato già accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" dove i medici, al momento, lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, subito è stato ipotizzato che abbia riportato fratture femorali scomposte. L'operaio era però vigile, quando è stato caricato sull'ambulanza.

Sul posto, acquisito l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale. Dopo i soccorsi, è stato dato il via agli accertamenti di carattere tecnico. Il terreno pare che abbia ceduto laddove c'era uno dei piantoni del mezzo pesante. E l'operaio che era al lavoro sul cestello - si tratta di lavori privati - è precipitato di sotto.

In via Madonna delle Rocche anche i carabinieri della compagnia che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro, raccogliendo anche le testimonianze di chi era presente.