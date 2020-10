"Fiumi" di droga fra i vicoli del centro, intercettato e arrestato pusher

"Fiumi" di droga - hashish e marijuana per la maggior parte - lungo i vicoli e i cortili del centro storico, a pochi passi dalle location della movida. A bloccare l'ennesimo pushier, intercettando una cessione di stupefacenti, sono stati, nelle ultime ore, i poliziotti della sezione Volanti che sono coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino. Gli agenti, controllando la via Atenea, hanno notato dei movimenti sospetti da parte di un trentenne del Gambia. Si sono messi alle sue calcagna e alla fine hanno avuto la conferma: ci avevano visto giusto.

L'immigrato è stato bloccato praticamente mentre stava cedendo una dose. La perquisizione ha permesso di ritrovare una stecchetta di hashish, dal peso di circa 10 grammi. L'arresto è stato fatto in flagranza di reato. Il giovane gambiano dovrà rispondere di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'arresto è stato già convalidato dal giudice che ha disposto, a carico del giovane pusher, il divieto di dimora nella provincia di Agrigento.

L'attenzione dei poliziotti della sezione Volanti, per prevenire e reprimere il dilagante fenomeno dello spaccio, è massima. Non passa giorno senza che non vengano setacciati i vicoli del centro storico.