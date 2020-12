In via Atenea con hashish, cocaina e marijuana: 28enne resta ai domiciliari

Resterà agli arresti domiciliari il gambiano ventottenne arrestato, nei giorni scorsi, dai poliziotti della sezione Volanti perché trovato in possesso – durante un controllo e una perquisizione in via Atenea – di 60 grammi fra hashish e marijuana e tre grammi di cocaina. A convalidare l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Luisa Turco.

A fare insospettire i poliziotti della sezione Volanti era stato l’atteggiamento guardingo dell’immigrato. Ritenendo che spacciasse, i poliziotti hanno subito optato per un controllo ed effettivamente l’occhio lungo degli agenti ci aveva visto giusto. Addosso al giovane gambiano – durante quella che è stata una perquisizione personale - sono stati trovati 60 grammi fra hashish e marijuana e 3 grammi di cocaina. Per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, l’extracomunitario è stato subito arrestato e posto agli arresti domiciliari dove, appunto, dovrà restare.