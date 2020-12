Shopping natalizio, apertivi della festa e rischio assembramenti? Maxi controllo della polizia

L'attenzione non si abbassa, anzi. Maxi controllo - per garantire il rispetto delle prescrizioni anti-Covid - fra San Leone e il centro della città dei Templi. In "campo", più pattuglie della sezione Volanti della Questura.

In coincidenza con l'avvio del periodo di shopping natalizio e di una giornata festiva, i poliziotti hanno garantito il rispetto delle distanze interpersonali ed evitato, dunque, di fatto, possibili assembramenti. Ma anche e soprattutto l'utilizzo dell'indispensabile mascherina. Il ministero dell'Interno, negli scorsi giorni, ha diramato una nuova circolare ai prefetti con le indicazioni per prevenire gli assembramenti e intensificare gli accertamenti, con controlli più rigorosi proprio in vista delle festività.

I poliziotti della sezione Volanti si sono, dunque, occupati di tenere d'occhio - e così continueranno a fare - tanto le location degli acquisti quanto quelli della movida. L'attenzione su San Leone, focalizzata nella tarda mattinata, è stata concentrata per evitare che fra un aperitivo e l'altro si creassero assembramenti.