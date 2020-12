Serve garantire il funzionamento del Sert, Asp cerca dirigente medico

Si cerca, per garantire il funzionamento del servizio di Dipendenze patologiche (Sert), nell’ambito del dipartimento Salute mentale, un dirigente medico con specializzazione in Psichiatria, Medicina interna, Farmacologia e Tossicologia clinica ed Organizzazione dei servizi sanitari di base. L’Asp di Agrigento ha diramato un avviso straordinario.

Si vuole procedere, anche in questo caso, al conferimento di incarico provvisorio per la temporanea copertura del posto vacante. La direttiva dell’assessorato regionale alla Salute è, del resto, chiara: le aziende sanitarie sono state autorizzate a fare ricorso ai rapporti di lavoro a tempo determinato, annuali e comunque non oltre il 31 dicembre, per fare fronte alle esigenze assistenziali e al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. “A causa della carenza di personale medico registratasi negli ultimi anni e della scarsa disponibilità dello stesso ad assumere incarichi a tempo determinato di dirigente medico per il servizio di Dipendenze patologiche (Sert), nell’ambito del dipartimento di Salute mentale di questa azienda – ha scritto l’Asp – nelle discipline di Psichiatria, Medicina interna, Farmacologia e Tossicologia clinica ed Organizzazione dei servizi sanitari di base, nonostante le molteplici pubblicazioni di specifici avvisi per il conferimento di incarichi a tempo determinato”.

Al fine di garantire il servizio di Dipendenze patologiche (Sert) si procede all’approvazione di un avviso straordinario – ha deliberato il commissario straordinario dell’Asp, Mario Zappia, - per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico nelle specifiche discipline di Psichiatria, Medicina interna, Farmacologia e Tossicologia clinica ed Organizzazione dei servizi sanitari di base”. La delibera firmata dal commissario straordinario Mario Zappia è stata munita della clausola di “immediata esecuzione”. E questo perché, appunto, c’è “urgenza di coprire i posti vacanti” – rendono noto dall’azienda sanitaria provinciale.