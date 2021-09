Senza patente, assicurazione e revisione e con il cellulare all'orecchio: "stangata" per 17enne

E’ stato notato perché parlava, mentre era alla guida del suo scooter, al cellulare. I poliziotti della sezione Volanti della Questura, impegnati in un controllo del territorio in pieno centro, hanno subito fermato il diciassettenne agrigentino che è stato trovato non soltanto con il telefonino all’orecchio, ma anche senza patente di guida, senza assicurazione e alla guida di un mezzo non revisionato e con al seguito un casco non omologato. La “stangata” è stata più che pesante: gli agenti hanno elevato sanzioni per quasi 7 mila euro. E a nulla, di fatto, sono serviti i tentativi, da parte del minorenne, di spiegare e giustificare tutte le mancanze che gli sono state addebitate.

Solo per guida senza patente, la sanzione è di 5 mila euro e di oltre 800 euro quella per mancanza di copertura assicurativa.

