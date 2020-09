Senza cinture di sicurezza allacciate: 37 multe per conducenti e passeggeri

Conducenti e passeggeri senza cinture di sicurezza allacciate. E’ un grande “classico” quello che, purtroppo, si sono ritrovati davanti agli occhi i poliziotti della Stradale, che è coordinata dal vice questore aggiunto Andrea Morreale. In tre giorni, gli agenti hanno elevato ben 37 sanzioni. Ma non è finita perché da domani prenderà il via la campagna di sicurezza stradale “Safety days” promossa da Roadpol – European roads policing network.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’iniziativa, svolta con il supporto della Commissione europea, ha lo scopo di ottenere, mercoledì, zero vittime sulle strade. Durante la settimana di controlli, i poliziotti della Stradale di Agrigento proveranno a ridurre quelle che sono le principali cause di incidenti: elevata velocità, mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e uso dei cellulari alla guida che poi sono la principale fonte di distrazione. Unico e solo l’obiettivo della campagna che verrà portata avanti: elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando la prevenzione con l’attività di informazione: verranno infatti distribuiti dei pieghevoli che mirano a sensibilizzare automobilisti e motociclisti. Ma ci saranno anche degli incontri mirati, per formare ed educare i giovanissimi, nelle scuole.