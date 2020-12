Arcidiocesi, è il grande giorno: 6 seminaristi diventano diaconi

Sei seminaristi verranno ordinati, questo pomeriggio, in cattedrale ad Agrigento, diaconi.

Si tratta di Giuseppe Licata di Aragona; Gioacchino La Rocca di Campobello di Licata; Ignazio Bonsignore di Agrigento; Gioacchino Vassallo di Palma di Montechiaro; Calogero Salli di Porto Empedocle; Antonio Gucciardo di Siculiana.

"Data l’emergenza sanitaria in corso, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità competenti, alla celebrazione in cattedrale, prenderanno parte solo 200 persone individuate per rappresentanza tra i presbiteri, diaconi, religiosi, familiari, autorità e fedeli laici delle comunità di appartenenza" - hanno reso noto dall'Arcidiocesi - .

La celebrazione, presieduta dall’arcivescovo coadiutore di Agrigento Alessandro Damiano, potrà essere seguita in diretta in su canale YouTube Arcidiocesi di Agrigento: https://youtu.be/h4bRUsmBaCc; pagina Facebook: https://m.facebook.com/arcidiocesidiagrigento/ e sulle frequenze FM (per la tua città vedi qui: https://www.radioconcordia.it/frequenze.html) e sui profili social di Radio Diocesana Concordia: https://www.radioconcordia.it/radio.html