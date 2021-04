Si allontana dai genitori e scompare: bimbo di 9 anni ritrovato dopo 2 ore

A mobilitarsi per rintracciare il piccolo, che ha vagato lungo via Atenea ed è stato ritrovato nei pressi della Prefettura, è stata una pattuglia della Guardia di finanza

Si allontana dai suoi genitori e si perde lungo la via Atenea. Sono state ore di panico – due per la precisione – quelle vissute dalla famiglia di un bambino di 9 anni che, per fortuna, è stato ritrovato nei pressi della Prefettura di Agrigento da una pattuglia della Guardia di finanza. E’ accaduto tutto nei giorni scorsi, ma la notizia è circolata soltanto nella giornata di ieri. Il bambino, nei pressi di palazzo dei Giganti, approfittando forse di un momento di distrazione di mamma e papà, è riuscito ad allontanarsi. I genitori terrorizzati hanno subito chiesto aiuto ad una pattuglia delle Fiamme gialle che era impegnata in un servizio di controllo lungo la via Atenea. E i finanzieri, senza perdere un solo istante, con “in mano” soltanto la descrizione fisica del piccolo, hanno iniziato a setacciare tutti gli angoli della via Atenea, ma anche le zone immediatamente limitrofe.

Una mobilitazione che ha permesso di ritrovare – dopo circa due ore – il bambino che era arrivato, vagando, nella piazza antistante la Prefettura. Il bimbo, terrorizzato, è stato fatto tranquillizzato e fatto salire sull’auto di servizio. Subito è stato, naturalmente, riportato da mamma e papà che oltre ad essere visibilmente provati per la preoccupazione, ad un certo punto si sono anche commossi esprimendo ringraziamenti e plauso per il tempestivo, fulmineo, operato dei finanzieri.