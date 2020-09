Coronavirus: tamponi positivi per 37enne di Agrigento e per un altro medico di Sciacca

Anche Agrigento continua a registrare contagi da Covid-19. L'ultimo, in ordine di tempo, tampone positivo è arrivato per un trentasettenne. Nuovo caso - e riguarda un medico trentenne - a Sciacca dove le persone affette dal virus, in questa seconda ondata, sono salite a 35 e dove s'è registrato anche il decesso di una donna 68enne che era stata ricoverata in Terapia intensiva.

Sette contagi ad Agrigento

"L'Asp comunica un nuovo caso positivo al coronavirus in città - conferma il sindaco uscente Lillo Firetto - . Una brutta notizia. Ma anche una buona perché l'azienda sanitaria comunica anche che una delle persone positive al virus è guarita. Sono lieto di poter annunciare che i due tamponi effettuati, a fine quarantena, hanno dato esito negativo. Si tratta di una giovane che può finalmente uscire dall'isolamento. Le porgo i migliori auguri. I casi in città restano quindi 6 - spiega Firetto - . Raccomando a tutti sempre prudenza. A maggioranza i cittadini continuano a stare molto attenti e questo è confortante. Non dimentichiamo di richiamare al rispetto delle regole chi tra i nostri familiari e amici agisce con leggerezza".

Secondo medico infettato a Sciacca

Il tampone positivo arrivato a Sciacca, l'ultimissimo in ordine di tempo, è quello di un medico trentenne che dovrebbe aver avuto contatti con un contagiato. I casi, nella città delle Terme, sono stati fino ad ora ben 35. Una donna ha anche perso la vita. Quattro i ricoverati: una donna in Terpia intesiva del "Giovanni Paolo II", due persone a Malattie infettive dell'ospedale di Caltanissetta e una novantenne è ricoverata a Palermo.

(Aggiornato alle ore 12)