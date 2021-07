Scappa all'Alt della polizia e viene trovato con un coltellaccio: denunciato 43enne

Non s'è fermato all'Alt ed è, al volante della Fiat Bravo, fuggito a gran velocità, mettendo in pericolo tanto gli agenti della sezione Volanti della Questura che lo hanno inseguito quanto gli automobilisti che ha superato a gran gas, infischiandosene degli incroci. Tutto è accaduto lungo le vie di Agrigento, nel rione del Villaggio Peruzzo per la precisione.

Ma è stato - stando all'accusa - trovato in possesso di un coltello di 23 centimetri, di cui 11 di lama. E' per resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere che i poliziotti della sezione Volanti, giovedì, hanno denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, C. R. di 43 anni, residente a Porto Empedocle. L'indagato ha già nominato quale suo difensore l'avvocato Daniele Re.

Il coltellaccio è stato sequestrato ed è arrivata anche la convalida del sequestro.