Scarseggia il sangue in ospedale, l'appello corre sui social: "Donate, può salvare la vita"

Scarseggiano le scorte di sangue all'ospedale di Agrigento. Sui social corre l’appello ad amici e conoscenti da parte di chi ha necessità urgente. “Oggi ho avuto bisogno di sangue e ad Agrigento fanno fatica a trovarne – ha scritto una nota professionista della città dei Templi - . Chi può farlo, vada in ospedale a donare del sangue. Potreste averne bisogno anche voi o i vostri cari e credetemi non si può morire per colpa del nostro egoismo”.

In tanti si sono mobilitati, cercando il gruppo, che serviva alla professionista. Già a metà dello scorso aprile, mentre era ancora in corso la prima ondata epidemiologica da Covid-19, al “San Giovanni di Dio” si era registrata la carenza del prezioso liquido. Nelle prime settimane di quarantena, i donatori, numerosi, hanno continuato ad aiutare chi ne aveva bisogno, rinforzando le scorte. Ma il sangue donato può essere conservato per un periodo di tempo limitato: ecco perché servono sempre nuove donazioni. Già ad aprile era stato, chiaramente, spiegato da Filippo Buscemi, direttore dell’unità operativa di Medicina trasfusionale, che “nell’ospedale di Agrigento, i pazienti affetti da Covid-19 non sono frequenti e, quando sono diagnosticati, sono indirizzati ai presidi dotati di reparti di Malattie infettive”. Invece continuano ad essere assistiti i pazienti che hanno bisogno di interventi chirurgici d’urgenza, ad esempio per fratture di femore o interventi all’addome, e i pazienti oncologici e talassemici. Per queste persone la trasfusione di sangue è il principale ‘salva vita’. Quindi, in ospedale il sangue continua ad essere necessario ogni giorno, per molti pazienti”.

I donatori in buona salute possono prenotare la donazione al centro trasfusionale di Agrigento ai numeri: 0922.442285 - 0922.442286 (dalle 8 alle 12) o 0922.442268 (dalle 12 alle 20). La donazione avviene nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza. I donatori dopo essere stati contattati telefonicamente sono invitati a prenotare la donazione ad un orario preciso in modo da garantire il distanziamento