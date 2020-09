Ritorno di fiamma dal barbecue, ustioni sull'80% del corpo: grave un 53enne

Riporta ustioni sull'ottanta per cento del corpo mentre sta facendo il barbecue. Un cinquatatreenne di Agrigento è stato prima trasferito, in codice rosso, all'ospedale "San Giovanni di Dio" e poi è stato portato al centro Grandi ustioni di Palermo.

E' accaduto tutto nella serata di ieri, in una traversa del viale Delle Dune del rione balneare. Pare - ma la dinamica dell'incidente domestico è veramente poco chiara - che ci sia stato un ritorno di fiamma dal barbecue e che il cinquatreenne abbia preso letteralmente fuoco. I soccorsi sono stati rapidi, ma le ustioni riportate dal ferito sono state ritenute - dai medici - gravissime. Ed è per questo che è stato subito predisposto il trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata, al centro Grandi ustioni di Palermo appunto.