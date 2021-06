Uomo precipitata dal tetto di un'abitazione di San Leone, soccorso e portato in ospedale

Un uomo è caduto dal tetto di un'abitazione a San Leone, in via Morandi nei pressi del viale Delle Dune. Sul posto, temendo il peggio, si sono precipitate le pattuglie della polizia di Stato e un'autoambulanza del 118 che ha già caricato il ferito e lo sta trasferendo verso il pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio". Non è chiaro cosa sia successo, se si è trattato di un incidente - ma data l'ora appare versamente inverosimile -, oppure di un tentativo di suicidio. I poliziotti stanno, adesso, infatti, cercando di fare chiarezza, sentendo quanti più testimoni possibili.

Poi verosimilmente si sposteranno al pronto soccorso per provare a sentire, laddove sia in condizione, il ferito.

E' certo però che il trambusto di sirene ha richiamato l'attenzione di quanti vivono a San Leone.

(IN AGGIORNAMENTO)