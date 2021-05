Ubriaca sviene sul lungomare di San Leone: 118 e polizia soccorrono 13enne

Ubriaca sviene sul lungomare Falcone-Borsellino di Agrigento. Scattano immediatamente i soccorsi da parte di un'autoambulanza del 118 e della polizia. Non è accaduto ad un'adulta, ma ad una adolescente: una ragazzina di 13, forse 14, anni. Sul lungomare, nei pressi di un noto ristorante, si sono subito radunati un certo numero di curiosi. Giovanissimi che proprio i poliziotti, ma anche le altre forze dell'ordine presenti a San Leone per il maxi controllo dell'ultimo week end in zona arancione, hanno allontanato.

I poliziotti hanno già sentito alcune delle ragazze che si trovavano in compagnia di colei che è stata colta da improvviso malore dovuto, specie in considerazione della giovanissima età, a qualche bicchiere di troppo. La ragazzina, in via precauzionale, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".