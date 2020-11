Vietati assembramenti e commercio abusivo: spuntano le transenne sul lungomare

Sono comparse, ieri sera, le transenne Ieri sera, lungo il viale Falcone-Borsellino di San Leone. Da oggi entra in vigore il divieto temporaneo di assembramento nell'area del lungomare, fra la parte finale di viale Viareggio e piazzale Giglia, compresi i giardinetti di via Nettuno. Ma da oggi, con quelle transenne sui marciapiedi - fatte collocare dal sindaco Franco Micciché - si proverà ad evitare la vendita abusiva di merce contraffatta. Un fenomeno - che rientra nel pieno dell'illegalità - che aumenta il rischio di assembramento.

"Non si tratta di una chiusura del lungomare - è tornato a ripetere, per l'ennesima volta, il sindaco - . Sul lungomare si può passeggiare, si può fare sport, si può fare qualunque cosa. Non si possono fare assembramenti. E ci sono dei momenti, fra il lungomare, piazzale Giglia e piazzale Caratozzolo, in cui gli assembramenti sono frequenti, specie all'inizio del lungomare dove, sul marciapiede, stazionano ogni domenica degli ambulanti abusivi venditori di merce contraffatta. Stiamo provando a controllarne la presenza".

