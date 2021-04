Principio di incendio in un chiosco chiuso di San Leone: è mistero sulle cause

Un precedente incendio in un chiosco di San Leone (foto archivio)

Di elementi per presupporre il dolo non ne sarebbero stati trovati. Eppure il chiosco che ha subito un principio di incendio - lungo la battigia di viale Delle Dune - risultava chiuso da oltre un anno. Difficile, praticamente impossibile, pensare dunque ad un cortocircuito. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco del comando provinciale. A richiederne l'intervento erano stati i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile che, durante un pattugliamento del territorio, avevano notato il fumo. Erano le ore 20 circa di martedì. Le forze dell'ordine, con gli estintori in dotazione, hanno provato subito - anche nell'attesa dell'arrivo dei pompieri - a circoscrivere il rogo, evitando di fatto danni assai gravi alla struttura.

L'episodio - per quanto ancora tutto da chiarire - ha comunque dell'inquietante. E questo perché c'è stato un tempo, fra Agrigento e gli altri Comuni costieri, dove gli incendi di stabilimenti balneari e chioschi erano praticamente sistematici.