Ha investito lo scooter ed è scappato, identificato il "pirata" della strada: denunciato 20enne

E' stato identificato - e denunciato alla Procura della Repubblica per omissione di soccorso - il giovane, un ventenne di Raffadali, che era alla guida della Mini Cooper che, lungo il viale Dei Pini di San Leone, ha investito uno scooter Honda Sh 125 ed ha lasciato per terra il motociclista.

A dare un nome e cognome al "pirata" della strada sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti, in servizio d'ordine pubblico in occasione del week end su San Leone, sono subito intervenuti assieme alla polizia municipale e hanno subito avviato la ricostruzione di quanto accaduto. Scontata l'attività investigativa che s'è avvalsa di testimonianze, ma anche di immagini recuperate da sistemi di video sorveglianza. Indagini che hanno portato appunto all'identificazione di colui - il ventenne di Raffadali - che era alla guida della Mini Cooper. Il giovane è stato, naturalmente, rintracciato nella serata di ieri (era fra l'altro fuori sede) e convocato alla caserma "Anghelone".

L'incidente si era verificato nella serata di venerdì, alle 22 circa. Il trentaquattrenne, che era alla guida dello scooter, dopo l'impatto, è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non è in gravi condizioni, per sua fortuna. Il conducente della Mini Cooper non ha appunto arrestato la marcia dopo l’incidente stradale e lo ha lasciato sul selciato.