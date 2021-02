Ammassati a sorseggiare cocktail e senza mascherina, chiusi due locali della movida

Intenti a sorseggiare cocktail e bevande all'interno dei locali della movida agrigentina, infischiandosene dell'orario, del distanziamento sociale e dell'utilizzo di mascherine. E' dopo aver sorpreso decine e decine di giovani a violare le normative anti-Covid che i militari della Guardia di finanza di Agrigento, ieri, hanno sanzionato i titolari dei locali, in via Atenea e a San Leone, e ne hanno disposto la chiusura per ben 30 giorni.

I controlli - zona rossa, zona arancione e zona gialla - sono sempre stati sistematici e meticolosi anche ad opera delle Fiamme gialle della compagnia di Agrigento. Chi pensava che, essendo in zona gialla, l'attenzione sarebbe stata abbassata, ieri sera, ha appurato che si sbagliava. E anche di grosso. Due i locali, entrambi tipici della movida agrigentina, che sono stati immediatamente chiusi per violazioni alla normativa anti-Covid. E con la saracinesca abbassata dovranno rimanere non per i "classici" 5 giorni, ma per ben 30 giorni. Ai titolari dei due esercizi commerciali, entrambi ritenuti "recidivi" per analoghe violazioni, è stata poi elevata - sempre dai miliari della Guardia di finanza della compagnia di Agrigento - una sanzione amministrativa da 800 euro.